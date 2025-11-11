Truckförare till Nammo i Lindesberg
2025-11-11
Nammo-koncernen har ca 3.000 anställda och finns representerade i 12 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på tre orter i Sverige och har ca 400 anställda.
Vid produktionsenheten i Karlskoga samt Lindesberg utvecklar och producerar vi Large Caliber ammunition. Vi finns på Björkborns Industriområde i Karlskoga och Köpingsvägen i Lindesberg och är idag ca 100 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar all vår verksamhet Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Truckkörning och hantering av material. Arbetet kan komma att innebära 2-skift.
Visst administrativt arbete.Kvalifikationer
Arbetet kräver truckkort och stor vana av truckkörning.
God erfarenhet från lagerarbete är ett krav.
Vidare är det viktigt att du som söker är praktiskt lagd och även har vana av visst administrativt arbete i dataprogram.
Som person har du lätt för att lära dig nya saker, är ansvarstagande, noggrann och självgående.
Goda kunskaper i svenska är ett krav och vi ser gärna kunskaper i engelska. Du har
allmänt goda kunskaper inom data och Officepaketet.
Vem är du?
Du måste vara noggrann och följa de säkerhetsföreskrifter och rutiner som finns.
Vi ser att du är en person som är driven och som har lätt för att jobba i team.
God svenska i tal och skrift.
Tillsättning av tjänsterna kommer ske löpande, så skicka in din ansökan snarast.
