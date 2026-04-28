Truckförare till modern lagerverksamhet - Rosersberg
Truckförare på heltid till Rosersberg - start omgående
Är du en skicklig truckförare som vill ta nästa steg i arbetslivet? Trivs du i en tempofylld lagerverksamhet där du får en viktig roll i det dagliga logistikarbetet? Då kan den här tjänsten passa dig perfekt!
Om rollen
I rollen som truckförare blir du en central del av verksamheten. Du kommer att arbeta med olika typer av materialhantering och bidra till att logistiken fungerar smidigt och effektivt tillsammans med teamet.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Köra truck (motvikt)
Lasta och lossa gods
Utföra interna transporter inom lagret
Följa säkerhetsföreskrifter och bidra till en säker arbetsmiljö
Samarbeta med kollegor för att förbättra flödet i verksamhetenKvalifikationer
Truckkort A + B är ett krav
Erfarenhet av truckkörning inom lager är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Vem vi söker
Du är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning. Du trivs med att arbeta i team men kan också ta egna initiativ. Dessutom är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer.
Arbetstid och villkor
Heltid
Arbetstider: kl. 05:00-14:00 eller 11:00-20:00
Start omgående
Om Simplex
Simplex är ett bemanningsföretag med fokus på utveckling och kvalitet. Vi arbetar för att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats och skapar långsiktigt värde för både kunder och medarbetare. Våra konsulter finns inom hela logistikområdet - från lager och terminal till transport. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9881202