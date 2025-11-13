Truckförare till logistikavdelning | Lernia | Piteå
2025-11-13
Är du redo att ta din karriär till nästa nivå som truckförare? Hos vår kund får du chansen att bli en nyckelspelare i logistikteamet, där du med ditt driv och din initiativförmåga kan göra skillnad. Bli en del av en dynamisk arbetsmiljö där varje dag bjuder på nya utmaningar!Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Som truckförare kommer du att ansvara för transport av gods både inomhus och utomhus, hantera lagerhållning och stödja andra avdelningar vid behov, samt samarbeta med kollegor inom logistikavdelningen hos vår kund. Tjänsten är en visstid på 6 månader med god möjlighet till förlängning eller anställning direkt hos kund. Arbetet bedrivs i femskift, vilket skapar en varierad arbetsrytm och ger goda möjligheter till flexibilitet i vardagen.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har minst 1-2 års erfarenhet av att arbeta i industrimiljö eller logistisk miljö med truckkörning. Du måste ha ett giltigt truckkörkort samt körkort för bil då arbete utomhus förekommer. Flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Du bör också ha förmågan att arbeta självständigt, kunna prioritera uppgifter och följa instruktioner noggrant.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i team och kan hantera flera olika arbetsuppgifter vid behov. En positiv och dynamisk personlighet samt punktlighet uppskattas högt. Förmåga att lösa problem och en initiativrik inställning är också värdefullt. Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta under tidspress och kan hålla fokus, ser vi det som en fördel. Nya idéer och energi välkomnas i vårt team.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Christina Rönnegard via e-post: christina.ronnegard@lernia.se
