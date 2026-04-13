Truckförare till lagerverksamhet i Upplands Väsby- Heltid
Truckförare på heltid till Upplands Väsby- start omgående
Är du en erfaren och engagerad truckförare som söker nästa steg i karriären? Vill du arbeta i en dynamisk lagermiljö där du spelar en viktig roll i logistikflödet? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Som truckförare kommer du att vara en nyckelperson i den dagliga verksamheten. Du arbetar med varierad materialhantering och bidrar till ett effektivt och smidigt flöde i lagret tillsammans med dina kollegor.Dina arbetsuppgifter
Truckkörning med motviktstruck
Lastning och lossning av material
Sortering och hantering av inkommande samt utgående gods
Interna transporter inom lagrets olika delar
Arbeta enligt säkerhetsföreskrifter och bidra till en säker arbetsmiljö
Samarbete med kollegor för att förbättra och effektivisera logistikflödetKvalifikationer
Giltigt truckkort A och B (krav)
Tidigare erfarenhet av truckkörning inom lager- och logistikverksamhet (meriterande)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vem är du?
Ansvarsfull och noggrann
Positiv lagspelare med eget driv
Flexibel och anpassningsbar
Arbetstid & villkor
Tider: Heltid, kl. (11:00-20:00), (05:00-14:00)
Start: Omgående
Om Simplex
Simplex är ett modernt bemanningsföretag med fokus på utveckling - både för företag och individer. Vi matchar rätt person med rätt plats och skapar värde för alla parter. Våra konsulter arbetar inom hela logistikbranschen - från lager och terminal till transport. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Arbetsplats
