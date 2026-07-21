Truckförare till lagerverksamhet i Rosersberg
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Truckförare med lagererfarenhet sökes till RosersbergPubliceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Är du en erfaren truckförare som trivs med att ta ansvar och leverera arbete med hög kvalitet? Vi söker nu en engagerad och pålitlig truckförare till vår kund i Rosersberg.
Hos vår kund blir du en viktig del av en välorganiserad lagerverksamhet där noggrannhet, säkerhet och ett effektivt arbetssätt står i fokus. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från lager och som vet vad som krävs för att få det dagliga arbetet att fungera – både självständigt och tillsammans med kollegor.
Tjänsten passar dig som är van vid lagerarbete, har ett gott säkerhetstänk och uppskattar en arbetsmiljö där ansvarstagande och kvalitet värdesätts. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och ser till att arbetsuppgifterna blir korrekt utfördaArbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Truckkörning med olika trucktyper
Orderplock och packning
Lastning och lossning av gods
Hantering av inkommande och utgående leveranser
Påfyllning och intern förflyttning av material
Inventering och lagerkontroller
Övriga förekommande lageruppgifter
Vad vi söker
Vi ser gärna att du har en stabil erfarenhet inom lager och logistik och är trygg i din yrkesroll. För att lyckas i tjänsten tror vi att du är en person som är noggrann, ansvarstagande och mån om att alltid göra ett bra arbete.Kvalifikationer
Giltigt truckkort A och B
Praktisk erfarenhet av skjutstativtruck och/eller höglyftande plocktruck
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
God svenska i tal och skrift
God fysik och förmåga att hantera ett arbete som kan innebära tyngre moment
Förmåga att arbeta strukturerat och mot uppsatta mål
Meriterande
B-körkort
Erfarenhet av lager- eller affärssystem
Arbetstider
Heltid
Dagtid
Måndag–fredag
Urval sker löpande och vi ser fram emot att komma i kontakt med dig som vill bidra med din erfarenhet och bli en värdefull del av teamet.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Rekryterare Stockholm rekryterare.stockholm@pokayoke.se Jobbnummer
10007984