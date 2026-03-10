Truckförare till kund på Bjäre
VÅRT ERBJUDANDE
Är du truckförare och vill arbeta i en miljö där säkerhet, yrkesstolthet och utveckling står i fokus? Då kan det här vara jobbet för dig.
För vår kunds räkning söker vi nu en utlastare för ett säsongsuppdrag på cirka 30 veckor. Här får du arbeta med utlastning av gods och material i en varierad vardag där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Du blir en del av ett engagerat team med kunniga kollegor där både noggrannhet och ansvarstagande uppskattas. För rätt person finns möjlighet till förlängning efter säsongen.
OM ROLLEN
Som utlastare kommer du främst att:
Ansvara för utlastning av gods på ett säkert och effektivt sätt
Arbeta med motviktstruck (andra trucktyper kan också förekomma)
Samarbeta med kollegor för att säkerställa att gods lastas och dokumenteras korrekt
Bidra till ett smidigt flöde i lager och logistik
Arbetet kan vara förlagt på skift eller dagtid, beroende på verksamhetens behov.
VI SÖKER DIG SOM
Har truckkort (A1-4 och B1-3)
Har B-körkort
Har erfarenhet av motviktstruck samt lastning och lossning
Har erfarenhet av lagerarbete och truckkörning
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
MERITERANDE
Erfarenhet av affärssystem
Truckkort B6
Tidigare erfarenhet av utlastning
VEM ÄR DU?
Vi tror att du är ansvarstagande, noggrann och trivs i ett fartfyllt arbetsflöde. Du kan arbeta självständigt men uppskattar också att samarbeta med kollegor. Personliga egenskaper som arbetsmoral, flexibilitet och vilja att utvecklas är viktiga för oss.
OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder och erfarenheter.
ANSÖKAN
Låter det här som jobbet för dig? Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Registrera dig via länken nedan och bifoga ditt CV samt personligt brev. Observera att vi inte kan hantera ansökningar via mail eller telefon.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
