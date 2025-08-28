Truckförare till kund i Töreboda | Heltid
Vill du ha ett fysiskt och fartfyllt jobb där dagarna går snabbt? Har du truck- och traverskort och gillar att arbeta praktiskt tillsammans med andra? Då har vi det perfekta uppdraget för dig! Just nu söker vi en truckförare till vår i Töreboda - perfekt för dig som vill arbeta i en social arbetsmiljö under en begränsad tid.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund i Töreboda. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden. Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Som truckförare kommer du att arbeta med utlastning av material inom industriverksamhet. Arbetet kräver att du hanterar både truck och travers på ett säkert och effektivt sätt. Du arbetar dagtid måndag till fredag och blir en viktig del av ett mindre team där samarbete och ansvar är avgörande. Uppdraget sträcker sig till och med vecka 45, men det finns möjlighet till förlängning.
Uppdraget pågår till och med vecka 45, med möjlighet till förlängning.
Övrig information
* Start: Omgående
* Arbetstider:
* Måndag-Torsdag: 06.42-15.42
* Fredag: 06.00-13.30
Vem är du?
Vi värdesätter driv, initiativförmåga och en positiv inställning. Vi söker dig som är självgående, social och trivs med ett högt arbetstempo.
Krav för tjänsten
* Truckkort (A + B)
* Traverskort
Det är starkt meriterande med tidigare erfarenhet av truckkörning eller bakgrund inom träindustrin.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad Manpower kan erbjuda
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Sabina Windestål, via e-post: sabina.windestål@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
