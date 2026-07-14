Truckförare till kund i Jönköping, deltid 50-70 %

Flodin Rekrytering & Bemanning AB / Lagerjobb / Jönköping
2026-07-14


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Om rollen
Som truckförare kommer du att arbeta hos vår kund i Jönköping. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av truckkörning, vägning av gods samt mottagning och lossning av inkommande leveranser. Tjänsten är förlagd till dagtid och omfattar 50-70 %. Uppdraget startar efter vecka 30.
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Trivs du med praktiskt arbete och har en positiv inställning, kan detta vara rätt tjänst för dig.

Publiceringsdatum
2026-07-14

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som truckförare ser vi att du uppfyller följande krav:

God erfarenhet av att köra motviktstruck (B1) samt giltigt truckkort

Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter

God samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Om Flodin
Som konsult hos Flodin AB är du anställd av oss och arbetar ute hos vår kund. Du erbjuds samma förutsättningar och möjligheter som kundens egna anställda och omfattas av bemanningsavtalet.
Vi på Flodin AB strävar efter att erbjuda stimulerande karriärmöjligheter som hjälper dig att utvecklas och ta nästa steg i arbetslivet. Vid väl utfört arbete finns goda möjligheter till fast anställning, antingen hos oss eller hos vår kund.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar lokalt för att skapa den bästa matchningen mellan företag och kandidater. Vår flexibilitet och framåtanda driver oss mot målet att bli det självklara valet för företag med personalbehov – och för dig som vill utvecklas i din karriär.
Läs mer om oss på www.flodinab.se.

Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Maya via e-post: maya@flodinab.se.Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Flodin Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559022-7848)
Österängsvägen 2 A (visa karta)
554 63  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Flodin Rekrytering & Bemanning

Kontakt
Rekryterare
Maya Flodin
maya@flodinab.se

Jobbnummer
10002608

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