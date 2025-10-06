Truckförare till kund i Bålsta
Är du redo för ett fysiskt aktivt jobb i en viktig bransch? Vi söker dig som vill jobba heltid på ett lager norr om Stockholm - en dynamisk och engagerande tjänst där noggrannhet, samarbete och effektivitet är i fokus!
I rollen kommer du att arbeta med flera spännande uppgifter som att registrera inkommande varor i systemet, jämföra leveranser med följesedlar och plocka samt packa kundorder. Du får också chansen att övervaka det automatiserade flödet och robotarna, vilket ger en teknisk twist på ditt arbete. Utöver detta fyller du på varor och kör interna transporter med truck för att säkerställa ett smidigt flöde i lagerprocessen.
Det här är jobbet för dig som trivs med fysiskt arbete, gillar att tänka logiskt och vill vara en del av ett team där struktur, kvalitet och samarbete är viktiga nycklar för framgång. Du får värdefull erfarenhet i en bransch som gör skillnad och där du varje dag bidrar till att teamet når sina mål.Profil
Vill du ha ett meningsfullt och aktivt jobb där du får vara en del av ett energiskt och stöttande team? Vi söker nu engagerade och noggranna personer till ett lageruppdrag - och vi ser fram emot att välkomna nya kollegor som vill göra skillnad tillsammans med oss!Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta med plock och pack samt andra förekommande uppgifter på lagret. Arbetstiderna är måndag till fredag, antingen dagtid 07:00-16:00 eller kvällspass 14:00-23:00. Tjänsten är på heltid.
Vi söker dig som:
Är noggrann, flexibel och gillar att ta ansvar
Har en positiv attityd och trivs med att arbeta i team
Talar och skriver svenska obehindrat
Har en drogfri livsstil
Det är ett extra plus om du också har:
Erfarenhet från lager, särskilt inom utleverans eller godsmottagning
B-körkort (Tillgång till bil)
Högre truckbehörighet (vi kan stå för truckkort om du inte har det)
Vi erbjuder:
Ett heltidsjobb där du får vara en del av ett varmt och inkluderande team som stöttar varandra och har kul på jobbet. Vi ser till att du utvecklas, både inom logistik och i arbetslivet generellt, samtidigt som du får vara med och bidra till ett företag där vi bryr oss om varandra.
Vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats och strävar efter en balanserad könsfördelning i våra team. Ersättning
Fast lön
