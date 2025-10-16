Truckförare till kommande uppdrag!
LN Personal AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-10-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LN Personal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en erfaren truckförare som letar efter nya utmaningar? Toppen, då har vi tjänsten för dig!
Vi söker nu drivna och erfarna truckförare för uppdrag hos våra samarbetspartners i Göteborg. Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara truckkörning, packa, plocka och lossa varor. Arbetstempot är högt och det kommer krävas en del fysiskt arbete. Det kan förekomma lättare lageradministration hos vissa av våra samarbetspartners.
Start: Ansök redan idag, urval sker löpande
Ort: Göteborg med omnejd
Omfattning: Heltid, mån-fre - Varierande arbetstid beroende på uppdrag
Anställningsform: KonsultuppdragPubliceringsdatum2025-10-16Profil
Krav:
• Truckkort A + B - Vana av minst 6 mån truckkörning
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
• Erfarenhet av att köra C2
Vi ser gärna att du har en hög arbetsmoral, gillar att samarbeta och en positiv energi att tillföra. Vi söker dig som är ambitiös, kunnig och inte rädd för att ta i när det behövs. Du har lagervana sedan tidigare och är en riktigt skicklig truckförare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag verksamma i Göteborg. Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591), http://www.lnpersonal.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Fannie Edvardsson fannie@lnpersonal.se Jobbnummer
9560849