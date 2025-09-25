Truckförare till Isringhausen i Kungsbacka!
Adecco Sweden AB / Lagerjobb / Kungsbacka Visa alla lagerjobb i Kungsbacka
2025-09-25
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige
Nu söker vi en truckförare till långsiktigt uppdrag! Gillar du att köra truck och tycker om att arbeta med kroppen? Då är tjänsten som truckförare hos vår kund i Kungsbacka något för dig!Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Isringhausen verkar inom fordonsindustrin och monterar lastbilsstolar till yrkeschaufförer. Företaget har sitt ursprung i Tyskland och fabriken i Kungsbacka söker nu personal! Du kommer som truckförare att arbeta med lagerarbete, godsmottagning, lastning/lossning och att förse produktionen med material. Du kommer att arbeta såväl i inomhusmiljö som utomhus. Arbetstiderna är 07:00-16:00 måndag - torsdag, och 07:00-14:45 på fredagar. Tjänsten startar enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som är fysiskt stark, vill arbeta med truckkörning och som trivs att arbeta med händerna. Om du har tidigare erfarenhet som montör, truckförare, industriarbetare eller SAP är detta starkt meriterande. Detta är ett arbeta för dig som engagerad, noggrann, praktisk och tycker om att arbeta!
Viktigt för tjänsten är:
• Boende nära Kungsbacka, alternativt goda möjligheter till pendling
• Erfarenhet av motviktstruck och skjutstativtruck, truckkort A-B
• B-körkort alternativt AM-körkort
• Goda kunskaper i svenska
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten som truckförare är ett konsultuppdrag med tillsättning omgående. Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden. Uppdraget är löpande och på heltid.
Om ansökan
Tjänsten ska tillsättas omgående och rekryteringsarbetet sker därför löpande under ansökningstiden. Du ansöker genom att registrera dig via formuläret nedan. Bifoga CV - personligt brev efterfrågas inte.
Ansvarig rekryterare går sedan igenom inkomna ansökningar kontinuerligt och gör ett första urval. Om du är en av dem som går vidare kommer du att bli kontaktad för en telefonintervju.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Thea Sterner via thea.sterner@adecco.se
. Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
.
Välkommen med din ansökan!
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Sökord: truckförare, Isringhausen, Kungsbacka, lager, Adecco Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Thea Sterner Jobbnummer
9526816