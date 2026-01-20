Truckförare till internationellt företag i Landskrona
2026-01-20
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en kvalitetsmedveten person med tidigare erfarenhet av lagerarbete samt har truckkort? Är du en lagspelare som ser förbättringsmöjligheter och vill utvecklas? Läs vidare om rollen som logistikmedarbetare till vår kund!
BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTER
Till vår kund söker vi nu två stycken truckförare för arbete i deras produktion. Vår kund är ett internationellt tillverkande företag i Landskrona. I rollen som truckförare kommer du att arbeta 2-skift. Du kommer i rollen framförallt att ansvara för:
• Truckkörning (motviktstruck samt sitt- och ståstaplare)
• Plocka och leverera material ut till olika avdelningar i produktionen
• Packning
• Utleverans av varor
Tjänsten passar dig som trivs i en roll med eget ansvar i kombination med mycket samarbete med dina kollegor. Du kommer få möjligheten att vara en del av ett innovativt företag med en platt organisation och goda utvecklingsmöjligheter.
Personprofil
För rollen så söker vi dig som arbetar noggrant, strukturerat och med ett genomgående kvalitetstänk. För att bli aktuell för rollen ser vi även att du:
• Erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare. Gärna erfarenhet av truckförar-arbete i en producerande verksamhet.
• Har truckkort A1-A4, B1-B6
• Är duktig på att följa interna rutiner men även är duktig på att se förbättringspotential i ditt arbete
• Har lätt för att arbeta i grupp och samarbeta med dina kollegor
Som person är du lyhörd och vill lära dig dina arbetsuppgifter och utvecklas. Vår kund ser gärna att du är en person som vågar komma med förbättringsförslag och vill vara med och utveckla verksamheten.
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som truckförare. Vidare söker vi dig som ställer dig bakom PerformIQ:s värdegrund och värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk samt kulturell mångfald.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 2-skift
Plats: Landskrona
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Sara Lindmark på sara.lindmark@performiq.se
. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Sökord: lager, lagermedarbetare, logistik, produktion, truckförare, truck, packare, packning, material, materialleverans.
