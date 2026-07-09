Truckförare till godsterminal på Landvetter flygplats
Gla Aircargo AB / Lagerjobb / Härryda Visa alla lagerjobb i Härryda
2026-07-09
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Trivs du i en fartfylld roll där det stundtals händer mycket? Är du serviceminded, noggrann och är van vid att arbeta i lagermiljö, då tror vi att du kan vara den vi söker! Hos oss erbjuds du ett roligt och flexibelt arbete där du arbetar tätt tillsammans med ett härligt team! Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som terminalarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter såsom mottagning, lagring och lastning av gods på vår terminal. Terminalarbetare e är en viktig del i vårt logistikflöde och du kommer att ha daglig kontakt med företagets övriga avdelningar, chaufförer och kunder. Eftersom vi arbetar med korta ledtider mot flygbolag förekommer varierat arbetstempo.
Då vi har skiftarbete innebär det att du ska kunna arbeta under varierande tider måndag till fredag, kl. 06.00 – 14.00 eller 14.00-22.00.
Initialt behöver vi bemanna upp med timmar företrädesvis måndags och fredagskvällar men behovet kan snabbt ändras och både dag och kväll övriga dagar kan bli aktuella.
Start: Omgående (Introduktion och utbildning sker i en längre sammanhängande period som vi gemensamt enas om innan uppstart)
Om dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet från att arbete på lager, terminal, in- och utlastning. Då det kan förekomma lyft behöver du ha god fysik. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du som söker är en positiv och engagerad person som tycker det är viktigt att göra ett noggrant jobb som du känner dig stolt över. Eftersom vi arbetar i varierat arbetstempo är det viktigt att du har förmåga att arbeta strukturerat och fokuserat på dina uppgifter.
Krav för tjänsten
Utbildningsbevis enligt TLP 10 för truckförare - Truckkort B1
Avslutad gymnasieutbildning
Är obehindrad i svenska och engelska då båda språken används i det dagliga jobbet
Meriterande
ADR
LastsäkringOm företaget
GLA Aircargo AB har hanterat flygfrakt på Landvetter flygplats sedan 1977. Med vår långa erfarenhet och goda service vill vi ge våra kunder snabb och säker terminalhantering och distribution. Genom hela transportkedjan krävs att försändelser tas om hand på det sätt som kunden och godset kräver, och genom att vi arbetar efter våra värderingar är vår ambition att vara det självklara valet för våra partners.
På GLA Aircargo arbetar du på säkerhetsklassat område och det krävs att du genomgår en säkerhetsprövning. För godkänt resultat krävs att du kan uppvisa vad du har gjort de senaste fem åren i form av referenser och stödjande dokument. Det är därför viktigt att du redan vid ansökan kan visa dokumentation från utbildning, arbete eller liknande.
Vi erbjuder dig
Du erbjuds en fartfylld miljö där dina prestationer uppmärksammas och där det finns goda chanser till vidareutveckling. Vi erbjuder olika förmåner så som tillgång till gym på arbetsplatsen, parkeringsförmåner och kollektivavtal. Vi eftersträvar en trygg och säker arbetsplats och arbetar därför efter våra värderingar: Välkomnande, Engagerande, Pålitliga, Nytänkande
Sista ansökningsdag 2026-07-26
Vi arbetar kontinuerligt med urval och intervjuer. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så välkommen med din ansökan redan idag.
Skicka din ansöka till admin@glagods.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: admin@glagods.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare GLA Aircargo AB
(org.nr 556194-0437)
Flygfraktsvägen, Flygfraktsbyggnaden Ingång A (visa karta
)
438 80 LANDVETTER Jobbnummer
9997675