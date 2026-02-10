Truckförare till Gnutti Carlo Group Sweden
2026-02-10
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
Ljunghäll AB är en del av Gnutti Carlo Group, en global industrikoncern med starkt fokus på kvalitet, innovation och avancerad komponenttillverkning. Vi kombinerar lång erfarenhet av produktion i Sverige med internationell styrka och utvecklingskraft. Nu söker vi en engagerad truckförare som vill bli en del av vårt team.
Arbetsuppgifter - Motviktstruck
I rollen som truckförare kommer du främst att:
Lasta och lossa inkommande och utgående lastbilar
Hantera material på ett säkert och effektivt sätt
Upprätthålla ordning och struktur på området
Upprätthålla ordning och struktur på området
Stötta kollegor och bidra till ett smidigt logistikflöde

Vi söker dig som har:
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av att köra motviktstruck
Gedigen erfarenhet av lastning och lossning av bilar
Truckkort A & B (ytterligare behörigheter är meriterande)
Svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
För att trivas hos oss är du:
Stresstålig och noggrann
Flexibel, självgående och initiativtagande
Social och hjälpsam, med god samarbetsförmåga
Vi erbjuder en arbetsmiljö där laganda, engagemang och ansvarstagande står i fokus.
Omfattning: Heltid, dagtid
Arbetsplats: Utomhus, på Gnutti Carlo Group Sweden, Södra Vi, Vimmerby
Tillträde: Mars 2026 eller enligt överenskommelseOm företaget
Ljunghäll ägs av italienska Gnutti Carlo SPA och är en del av en global koncern med över 4 000 anställda i bl.a. Sverige, Italien, Tyskland, Tjeckien, Storbritannien, Österrike, Indien, Kina, USA och Kanada. Vi pressgjuter aluminiumkomponenter till fordonsindustrin och är ledande i vår nisch i norra Europa. Vårt moderbolag Gnutti Carlo är världsledande inom ventilstyrnings- och bränsleinsprutningskomponenter för bland annat transport- och industrimotorer.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag via länken.
Urval sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta inte!
Välkommen med din ansökan!
