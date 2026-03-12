Truckförare till företag i Åtvidaberg.
Montico HR Partner AB / Lagerjobb / Åtvidaberg
2026-03-12
Till dig som vill jobba inom industrin i Åtvidaberg, se hit! Nu söker vi duktiga truckförare för kunds räkning i Åtvidaberg.
Har du erfarenhet från industri som truckförare är du välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Du blir visstidsanställd som konsult hos oss på Montico och uthyrd till kund. Det finns goda möjligheter att bli övertagen av kunden, alternativt så kan du bli tillsvidareanställd via Montico efter visstidsanställningen.
Arbetet sker på plats ute hos kund och är förlagt till dagtid, måndag - fredag mellan 07.00 - 15:45.Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare är ditt främsta arbetsredskap trucken, du ansvarar för att montörerna har rätt material och artiklar så att produktionens effektivitet bibehålls. Du kommer att vara en del av ett team som arbetar med in- och utflöde, godsmottagning, plock, pack och utlastning. Andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Vi söker dig som
Allmänna krav för tjänsten är att du har några års erfarenhet av truckkörning samt vana av att ha jobbat inom industrin. Se punkterna nedan för vidare krav och önskemål för tjänsten:
- Körkort och tillgång till bil är ett krav.
- Krav på Truckkort : A1-4 och B1-4. (B5-B6 ses som meriterande).
- Gymnasieexamen är ett krav.
- Krav på god svenska i tal och skrift.
Som person tror vi att du är engagerad, positiv, noggrann och att du alltid vill göra ditt bästa för att leverera hög kvalitet i ditt arbete. För att trivas på arbetsplatsen tror vi att du är en person som både tycker om att arbeta självständigt men också tillsammans i team. Vidare tror vi att du är en person som vågar ta egna initiativ och trivs med att jobba på ett effektivt sätt. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@montico.se 0142655108 Jobbnummer
9794674