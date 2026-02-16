Truckförare till fågelindustrin i Falkenberg - Heltid
2026-02-16
OM JOBBET
Som truckförare kommer du att vara ansvarig för att lasta och lossa gods enligt instruktioner. Du kommer även att ansvara för packmaskiner. Du kommer att utföra kvalitetskontroller och se till att allt är packat som det ska. I ditt ansvar ingår också att rapportera eventuella avvikelser och bidra till att expeditionen är i gott skick genom regelbundet underhåll. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga teammedlemmar för att säkerställa effektiv leverans av produkter.
Arbetet är förlagt på 2-skift.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av truckkörning.
Erfarenhet av utlast/inlast.
Truckkort A1-4, B1-4
Bra svenska
God problemlösningsförmåga
Flexibel och kan arbeta både självständigt och i team
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Job&Talent.
är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
har en hög servicenivå.
är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment.
är självständig i din roll kommer du ha kontakt med flera olika personer dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Sök redan idag! Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Job&Talent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Så ansöker du
