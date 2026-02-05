Truckförare till extraarbete på lager
Nordic Bemanning & Rekrytering AB / Maskinförarjobb / Kristinehamn Visa alla maskinförarjobb i Kristinehamn
2026-02-05
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Bemanning & Rekrytering AB i Kristinehamn
, Karlskoga
, Karlstad
, Örebro
, Säffle
eller i hela Sverige
Truckförare till extraarbete på lager
Vi söker engagerade truckförare för extraarbete på lager i samband med hög belastning och behov av flexibilitet. Du kommer i huvudsak att hantera inkommande och utgående gods, lasta och lossa leveranser samt plocka och transportera varor internt på terminalen. Tjänsten passar dig som trivs i ett tempo där struktur, säkerhet och samarbete är viktiga förutsättningar.
Arbetsuppgifter inkluderar dagliga körningar med motvikt och/eller truckar för smala gångar, kontroll av följesedlar, sortering och uppstaplade gods samt mindre förebyggande tillsyn av truckarna. Du arbetar i team tillsammans med lagerpersonal och rapporterar till arbetsledare. Vi lägger stor vikt vid noggrannhet och god arbetsmoral för att hålla flödet igång och leverera i tid.
Vi förväntar oss att du:
Har en annan sysselsättning på minst 50%,
Truckkort samt vana vid att jobba på lager
Har god ordning och säkerhetstänk i arbetet
Är flexibel med arbetstider och kan hoppa in vid behov, även kvällar eller helger
Kan samarbeta väl och kommunicera tydligt på svenska
Vi erbjuder ett omväxlande extraarbete med möjlighet till många timmar vid behov, tydlig introduktion och en trygg kontaktperson hos oss. Du får arbeta i en ordnad arbetsmiljö där säkerheten prioriteras och där du som driver eget eller har annan huvudsaklig sysselsättning lätt kan kombinera uppdraget med dina övriga åtaganden.
Är du intresserad? Skicka ett kortfattat CV och en kort beskrivning av din tillgänglighet samt vilka truckkörkort du innehar. Vi behandlar ansökningar löpande och återkommer snarast till kandidater som matchar kraven. Välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad anställning Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "k273_t3000099". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556776-5689) Arbetsplats
Nordic Bemanning och Rekrytering AB Jobbnummer
9725316