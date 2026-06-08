Truckförare till etablerad kund i Västerås | Heltid
Manpower Aktiebolag / Lagerjobb / Västerås Visa alla lagerjobb i Västerås
2026-06-08
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower Aktiebolag i Västerås
, Avesta
, Östhammar
, Örebro
, Nora
eller i hela Sverige
Söker du jobb som truckförare i Västerås och trivs i en aktiv och tempofylld arbetsmiljö? Vi på Manpower söker nu drivna truckförare till ett spännande heltidsuppdrag hos en etablerad kund i Västerås. Här får du arbeta inom lager och logistik i en varierad roll med praktiska arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter. Ta chansen att bli en del av ett engagerat team - skicka in din ansökan redan idag!
Placeringsort: Västerås
Start: v.28 alternativt v.34
Typ av anställning: Visstidsanställning på 6 månader med chans till förlängning
Arbetstider: Måndag-fredag 06:30-14:55
Arbetsbeskrivning
I rollen ansvarar du för intern materialhantering och ingår i en avdelning med en central funktion i produktionen. Arbetet omfattar omplock av material från pall till blålåda samt lagring av omplockat material. Avdelningen förser även samtliga monteringslinor med sekvenserat och kittat material. I ansvarsområdet ingår dessutom tvättning av material samt förmontering av utvalda komponenter. Målet är att all materialhantering ska bedrivas på ett effektivt, säkert och kvalitetssäkrat sätt.
Mer specifikt kommer du jobba med:
Ansvara för intern materialhantering i produktionen
Plocka om material från pall till blålåda
Lagra och hantera omplockat material
Förse monteringslinor med sekvenserat och kittat material
Tvätta material enligt gällande rutiner
Utföra förmontering av utvalda komponenter
Arbeta för att materialhanteringen sker effektivt, säkert och med hög kvalitet
Är du rätt person för jobbet?
Den här tjänsten passar dig som tycker att det är spännande att arbeta med truckkörning och lagerhantering. Du har en fallenhet för att vara noggrann i ditt arbete som du utför och har en genuin vilja att göra ett bra jobb. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av truckkörning och industribranschen.
Vi söker dig som
har truckbehörighet för A1-A4 och B1-B3
har erfarenhet av att köra truck
har B-körkort
behärskar svenska i både tal och skrift
har god datorvana och en teknisk bakgrund, antingen från tidigare jobb eller utbildning
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson, via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Kopparbergsvägen 14 (visa karta
)
722 13 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9952809