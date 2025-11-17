Truckförare till byggvaruhandel i Rosersberg
2025-11-17
Vill du arbeta inom transport och logistik hos ett av Sveriges ledande bemanningsföretag? Vi på Simplex Bemanning söker nu truckförare till byggvaruhandel i Rosersberg. Är du flexibel, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Arbetsuppgifter som truckförare inom byggvaruhandel
Truckkörning och hantering av byggmaterial
Lastning och lossning av varor till och från lastbilar
Plock och pack av beställningar
Bistå med logistik kring inkommande och utgående leveranser
Säkerställa ordning och reda på lagerytor och i terminal
Kundkontakt vid utlämning av varor
Krav och önskade kvalifikationer för truckförare i Rosersberg
Truckkort A+B (obligatoriskt)
Erfarenhet av truckkörning och lagerarbete är meriterande
God fysisk förmåga och trivs med rörliga arbetsuppgifter
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Serviceinriktad, noggrann och samarbetsvillig
B-körkort är ett plus
Personliga egenskaper - Engagerad och lagspelare
Du är punktlig, hjälpsam och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Trivs med både självständiga och gemensamma arbetsuppgifter
Lätt för att ta egna initiativ och agera lösningsorienterat
Bidrar till en trygg och inkluderande arbetsmiljö där allas kompetenser tas tillvara
Om anställningen hos Simplex Bemanning i Rosersberg
Arbetet är förlagt dagtid, mån-fre
Heltidsanställning med möjlighet till förlängning
Lön enligt kollektivavtal
Inledande introduktion och upplärning på plats
Om Simplex Bemanning - Din partner inom transport och logistik
Hos oss på Simplex hittar du framtidens arbetsplats inom transport, lager och logistik. Vi erbjuder möjligheter till utveckling, gemenskap och trygghet. Vårt fokus är att matcha rätt person med rätt uppdrag och skapa värde för både dig och våra kunder. Som truckförare i Rosersberg blir du del av ett team där du är med och driver logistiken framåt varje dag.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill bli en del av Simplex? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
Rosersberg Jobbnummer
9607256