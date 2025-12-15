Truckförare till Billerud under sommaren 2026
Randstad AB / Lagerjobb / Gävle Visa alla lagerjobb i Gävle
2025-12-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Är du en van truckförare med positiv attityd som gillar att lösa problem? Då har vi på Billerud rätt utmaning för dig i sommar!
Mellan maj och augusti behöver vi förstärkning till vår verksamhet. Här får du ett omväxlande arbete där du rör dig både inom och utanför industriområdet. Dina dagar kommer främst att bestå av att lasta och lossa kartongrullar samt köra fordonstransporter.
På avdelningen roterar vi mellan fem olika positioner, och som sommarvikarie hos oss på Billerud får du introduktion och ansvar för två till tre av dessa - vilket garanterar variation i vardagen.
Vi söker medarbetare för arbete på både dagtid, 2-skift samt 6-skift.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Är det dig vi söker? Du ansöker på www.randstad.se
, senast 2026-02-08. Vi går igenom kandidater
löpande under processen. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Amanda Lindström, 070-32 81 977 eller på amanda.lindstrom@randstad.se
.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och
eftersträvar mångfald.
AnsvarsområdenDina arbetsuppgifter
Din anställning inleds i början av maj med en gedigen introduktion. Målet är att du ska känna dig helt trygg i dina arbetsuppgifter när det är dags att täcka upp för dina kollegor under semesterperioden.
Som fordonsförare på Billerud arbetar du i team, vilket ställer krav på att du är samarbetsvillig, respektfull och gillar en öppen dialog. Vi söker dig som är praktiskt lagd, ansvarsfull och flexibel i ditt arbetssätt. Vi värdesätter högt att du är engagerad och nyfiken på att lära dig nya saker.
Eftersom vi alltid sätter säkerheten främst, förväntar vi oss att du har stor respekt för våra rutiner och aktivt bidrar till en säker arbetsmiljö. För att trivas hos oss tror vi också att du känner igen dig i Billeruds värdeord: Sätt kunden i fokus, våga prova nytt, driv förändring och värna om varandra.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har B-körkort
B1-truckkort samt vana av att köra truck eller andra fordon
Är tillgänglig för att arbeta heltid hos oss från början av maj till slutet av augusti
Har god datorvana och känner dig trygg i att arbeta i olika system. Erfarenhet av SAP, CRM eller liknande är meriterande
Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, då dokumentation och kommunikation i
arbetet är på svenskaOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9643820