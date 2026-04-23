Truckförare till Ahlsell Norsborg (sommarvik)
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Har du tidigare arbetat inom lager? Har du truckerfarenhet och kan arbeta självständigt? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker för Ahlsells räkning erfarna lagerarbetare med truckvana till lagret i Norsborg under sommaren. Uppdraget sträcker sig till vecka 31, med chans till förlängning. Du blir en del av en strukturerad lagerverksamhet där fokus ligger på kvalitet, noggrannhet och ett effektivt flöde.
Tillsammans med kollegor ansvarar ni för att hantera inkommande och utgående gods samt säkerställa att lagret håller hög standard. Arbetet sker periodvis i ett högt tempo och ställer krav på både precision och ansvarstagande.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
• Noggrann kontroll av ankommande gods
• Lossning och lastning med truck
• Orderplock med truck
• Registrering och hantering av gods i lager-/affärssystem
• Säkerställa ordning och struktur i lagerverksamheten
Personprofil
Vi söker dig med erfarenhet av lagerarbete och mycket god truckvana. Du är stresstålig, självgående och har förmågan att prioritera rätt saker i ett högt tempo.
Ahlsell är en stor säljorganisation med ett brett sortiment inom bygg, el och VVS. För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande, noggrann och ha en god förmåga att arbeta strukturerat - både självständigt och i team.
KRAV:
• Truckkort B1 (motvikt) och B3 (skjutstativ)
• Mycket god truckvana
• Erfarenhet av lagerarbete
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• God dator- och systemvana
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta gärna vilken aktivitet du utövat, hur det format dig och hur det kan bidra i rollen.Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Period: Sommaruppdrag till vecka 31, med chans till förlängning
Arbetstid: Måndag-fredag, 08:00-17:00
Plats: Norsborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Ahlsell Kontakt
Filip Lundström filip.lundstrom@performiq.se
