Truckförare/Terminalarbetare - Nattarbete i sommar
2026-04-09
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du arbeta i en viktig roll inom logistik där struktur, ansvar och teamwork står i centrum? Vi söker nu en engagerad och pålitlig terminalarbetare för nattarbete under utvalda veckor. Här får du möjlighet att arbeta i en stabil miljö tillsammans med erfaren personal och bidra till ett effektivt godsflöde.
Som terminalpersonal arbetar du främst med hantering av styckegods under natten. Arbetsuppgifterna är återkommande och innebär ett nära samarbete med en ordinarie medarbetare. Tjänsten passar dig som trivs med fysiskt arbete, tar egna initiativ och är bekväm med att arbeta självständigt.
Arbetstider
Schema: Måndag kväll till lördag morgon
Arbetstid: 21:00 - 06:00 (ständig natt)
Aktuella veckor: 25, 26, 29-34 samt 35
Aktuella veckor: 25, 26, 29-34 samt 35

Upplärning: Några tillfällen 2-3 veckor innan start
• Lossa och lasta lastbilar från brygga eller sida
• Truckkörning (kategori A-B)
• Scanning av gods och fraktdokument med handdator
• Manuell avstämning av gods enligt listor
• Sortering av styckegods till rätt zoner
• Säkerställa ett effektivt och noggrant terminalflöde
Vi erbjuder
• Arbete i en stabil och välorganiserad terminalmiljö
• Introduktion och upplärning tillsammans med erfaren personal
• Kollektivavtal enligt Transport
• Ett viktigt och ansvarsfullt arbete i logistikens hjärta
Tjänsten är placerad i Malmö.
Personprofil
Vi söker dig som har:
• Truckkort (A-B), inklusive erfarenhet av motvikstruck
• Körkort B
• Minst 2 års erfarenhet av terminal- eller lagerarbete
• Tidigare erfarenhet av plock och pack
• Vana av att arbeta med handdator och scanning av gods
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse
• God fysik och hälsa
Personliga egenskaper
• Initiativtagande och självgående
• Ansvarstagande - trivs med frihet under ansvar
• Noggrann och strukturerad
• Samarbetsvillig och pålitlig
• Flexibel och bekväm med obekväma arbetstider
Om PerformIQ
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv. Eventuella frågor om tjänsten hänvisas till Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på mattias.soderberg@performiq.se
. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
