Truckförare / terminalarbetare - Lastning av partigods (Natt)
2026-04-17
Vill du arbeta i ett högt tempo där din insats gör skillnad varje natt?
Vi söker nu erfarna truckförare till vår terminal i Torsvik, Jönköping, med fokus på upplastning av partigods.
Det här är ett jobb för dig som är van vid att lasta lastbilar och släp, arbetar effektivt och trivs i en fysisk roll där struktur och tempo är avgörande.
Tjänsten passar även dig med bakgrund som chaufför som vill arbeta mer stationärt.
Vi söker både heltidsanställda och extraanställda som kan hoppa in vid behov.

Arbetsuppgifter
Lastning av lastbilar och släp med truck
Lossning och förflyttning av gods inom terminalen
Säkerställa korrekt lastsäkring enligt gällande bestämmelser
Arbeta enligt rutiner och instruktioner
Bidra till ett effektivt flöde och gott samarbete i teamet
Vi söker dig som:
Har truckkort A och B
Har erfarenhet av lastning av lastbilar/släp eller liknande terminalarbete
Är van att arbeta i högt tempo och med fysiskt arbete
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Kan arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
C- eller CE-körkort
Erfarenhet av partigods eller linjetrafik
Vi erbjuder:
Nattarbete söndag-torsdag (kl. 21:00-06:00)
Möjlighet till både heltid och extraarbete
Ett sammansvetsat team och god arbetsmiljö
Lön enligt kollektivavtal
Plats: Torsvik, Jönköping
Arbetstid: Natt (sön-tors, 21:00-06:00)
Anställningsform: Heltid / extra vid behov
Så ansöker du:
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till Olssonsolutionsjobb@gmail.com
. Märk mejlet med "Lastare Torsvik".
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: olssonsolutionsjobb@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Truckförare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olsson Solutions i Jönköping AB
(org.nr 559516-6413)
För detta jobb krävs körkort.
9861075