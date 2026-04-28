Truckförare sommar med chans till förlängning
Sommarjobb som truckförare (skjutstativ) 3-6 månader
Vi söker en ansvarsfull och driven truckförare för ett sommaruppdrag under 3-6 månader med arbete på B3-skjutstativ. I denna roll blir du en viktig del av logistikkedjan där du ansvarar för säker och effektiv hantering av gods i lager- och terminalmiljö. Arbetet innefattar dagliga lyft- och transportuppgifter med skjutstativ, in- och utplockning från höga lagerställ, lastning och lossning av lastbilar samt att bidra till en välfungerande flödesstyrning tillsammans med kollegor inom plock, pack och distribution. Du kommer att arbeta i en tempofylld miljö där struktur och noggrannhet väger tungt - varje moment påverkar leveransprecisionen till våra kunder. Som truckförare förväntas du utföra dagliga säkerhetskontroller av trucken, rapportera eventuella avvikelser och följa företagets säkerhetsrutiner noggrant. Du kommer att hantera gods av varierande karaktär och behöver därför kunna bedöma hur laster bäst säkras samt arbeta ergonomiskt för att minimera belastning. Vi värdesätter kvalitet i genomförande; korrekt märkning, dokumentation och scanning av artiklar samt samarbete med lagrets övriga funktioner är centralt för att nå gemensamma mål. Under perioder kan arbetet innebära snabbt tempo inför leveranstoppar samt viss flexibilitet vid behov av övertid. Den ideala sökanden har erfarenhet av skjutstativ och kan arbeta självständigt samtidigt som hen kommunicerar väl i team. Teknisk förståelse för truckens funktioner, vana att läsa plocklistor och följa digitala arbetsflöden är meriterande. Vi prioriterar säkerhet och söker dig som har ett ansvarsfullt förhållningssätt, god situationsuppfattning och förmåga att hålla en stabil arbetsinsats under perioder med hög belastning. Arbetsplatsens exakta läge, arbetstider och startdatum specificeras nedan som fält att fyllas i vid publicering.
Erfarenhet och kvalifikationer
Giltigt truckkort för B3-skjutstativtruck
Tidigare erfarenhet av arbete med skjutstativ/reachtruck, gärna minst 2 år
Grundläggande kunskap i säkerhetsrutiner för truckkörning och arbetsplatsens regelverk
Van att arbeta med plock- och logistiksystem/scanners
Fysisk förmåga att hantera lagringar och godshantering under arbetsdagar
Kunskaper i svenska (tal och förståelse) samt grundläggande engelska är meriterande
Ansvarsfull och säkerhetsmedveten - prioriterar säkert utförande framför hastighet
Strukturerad och noggrann i hantering och dokumentation
Flexibel och stresstålig vid hög arbetsbelastning
Lagspelare som kommunicerar tydligt med kollegor och arbetsledning
Initiativtagande - ser förbättringsmöjligheter och bidrar till effektivare flöden
Vad företaget erbjuder dig som anställd
Tidsbegränsat sommaruppdrag under 3-6 månader med möjlighet till förlängning beroende på behov och prestation
En trygg och säker arbetsmiljö med introduktion och uppföljning
Konkurrenskraftig ersättning och möjlighet till OB-tillägg/övertid enligt gällande avtal
Arbetstider: 7-16 dagtid
Startdatum: omgående och arbetsort: Båstad
Relevant introduktion och möjlighet till vidareutbildning inom truckkörning och lagerhanteringSå ansöker du
Skicka CV: ange e-post och/eller telefonnummer
Eventuella intyg på truckkort och tidigare anställningar medtages/presenteras vid intervju
Retreat People startade ur en enkel men viktig insikt: många rekryteringar faller inte på kompetens - utan på matchningen.
Vi såg behovet av en mer närvarande, tydlig och kvalitetssäkrad process där både företag och kandidater får rätt förutsättningar. Alltför ofta upplevde vi att rekryteringsprocesser var opersonliga, otydliga och saknade uppföljning.
Därför byggde vi Retreat People med fokus på det som verkligen gör skillnad: långsiktiga relationer, tydlig dialog och träffsäkra matchningar. Vi arbetar strukturerat och transparent genom hela processen - från behovsanalys till uppföljning och långsiktiga relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare the retreat Sverige AB
(org.nr 559047-2741)
269 41 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Retreat People AB Kontakt
Konsultchef / Marknadschef
Sara Nyström sara.nystrom@retreatpeople.se
