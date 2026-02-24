Truckförare som vill jobba kvällspass i Rosersberg!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2026-02-24
Har du truckbehörighet och vill jobba kvällspass hos DHL i Rosersberg? Då kan det vara dig vi söker!
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med däckhantering, lastning och lossning. Du kommer även att arbeta med diverse arbetsuppgifter som kan förekomma på ett lager. Här får du chans till att testa på flera olika spännande arbetsuppgifter och i ett högt tempo.
Arbetstiden är kl. 15:00 - 20:00 och man skall kunna visa att man kan arbeta minst 2-3 ggr i veckan mån-fre.
DETTA SÖKER VI
Truckkort
Truckvana och erfarenhet av ledstaplare
Anmökrningsfritt belastningsregister (kontroll kommer att genomföras)
Avktiv pågående sysselsättning på minst 50%, antingen studier eller arbete
Tillgänglig 2-3 gånger i veckan
Goda kunskaper i svenska och engelska
För att du ska trivas i rollen och snabbt komma in i arbetet ser vi att du är driven, flexibel och har ett öga för kvalité. Då det förekommer tunga lyft och en del spring i arbetet behöver du vara i god fysisk form. Du behöver även kunna hålla högt tempo i ditt arbete, men utan att tumma på kvaliteten. Som person är du också ansvarsfull och jobbar noggrant.
Uppstarter sker löpande så snart vi hittat rätt konsulter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Skansvägen 22 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sandra Gustafsson sthlm.kundtjanst.butik@studentconsulting.com Jobbnummer
9761658