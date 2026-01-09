Truckförare som trivs på den mindre arbetsplatsen
2026-01-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Viktiga delar i din roll
Som lagerarbetare är du en nyckelperson i det dagliga logistikflödet. Ditt jobb påverkar hela kedjan - från att varor kommer in till att de packas, skickas och når rätt kund i rätt tid. Rollen är varierad, fysisk och kräver att du gillar att ta ansvar och hålla ordning.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Plocka, packa och expediera varor enligt fastställda rutiner
Ta emot och kontrollera inkommande leveranser och både lasta av och på när produkter kommer in
Delta i inventeringar och se till att lagret är organiserat och välskött
Samverka med kollegor och ha nära till att samarbeta och dela värderingar som att vara behjälplig där det behövs.
Du kommer att jobba i ett team där noggrannhet och tempo går hand i hand
Arbetsplatsen är mindre och med mycket god sammanhållning
Om vi får önska
Vi söker dig som:
Har truckkort och erfarenhet av att köra truck, gärna skjutstativ
Har erfarenhet av lager- eller logistikarbete
Behärskar svenska i tal och skrift och fungerar bra i team
Är det här du?
Du är en person som gillar att arbeta praktiskt och har lätt för att hålla ordning omkring dig. Noggrannhet är en självklar del av ditt arbetssätt - oavsett om du packar varor, kontrollerar leveranser eller organiserar lagret. Du trivs i ett jobb med högt tempo och varierande arbetsuppgifter, och du har inga problem med att växla mellan olika moment under arbetsdagen.
Med god arbetsmoral och en positiv inställning tar du ansvar för din del av helheten. Du är ofta den som ser vad som behöver göras och tar tag i det direkt - oavsett om det handlar om att hjälpa en kollega, förbättra ett arbetsflöde eller bara se till att det är ordning på hyllan.
Att vara i rörelse under dagen passar dig, och du känner dig som mest nöjd när jobbet flyter på och teamet samarbetar bra.
Passar vår beskrivning in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Placeringsort: Jönköping
Ansök så snart som möjligt - vi tillämpar löpande urval
Arbete utförs på dagtid måndag till fredag
Vid frågor, kontakta Mia Grund Johansson på mia@addstaff.nu
Det här är Addstaff
Addstaff är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Vi erbjuder bemanning av kollektivavtalsanslutna yrkesroller inom en rad olika branscher - exempelvis lager, produktion, industri, administration och kundtjänst. Men vi gör mer än att bara fylla luckor i schemat - vi skapar möjligheter för företag att växa, för människor att hitta trygghet och stolthet i sitt arbete.
Addstaff är en del av Addpeople-koncernen, och vi delar samma grund: vi ser varje individ som den viktigaste personen i rummet.
Addstaff erbjuder
Att arbeta som konsult ger dig möjlighet att utveckla din erfarenhet, utforska nya branscher och skapa värdefulla kontakter. Kanske leder just detta uppdrag till något riktigt spännande i framtiden. På Addstaff följer vi alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor, försäkring samt kollektivavtal.
