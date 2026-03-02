Truckförare sökes till vår kund i Markaryd
2026-03-02
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och ansvarsfull lagerarbetare och truckförare för ett heltidsuppdrag till en av våra kunder i Markaryd. Kunden har ett behov av en truckförare som ska köra motvikstruck men också ledstaplare. Arbetstiderna är förlagda på dagtid under måndag till fredag. Uppdraget startar så snabbt som möjligt och är ett säsongjobb som vill vara till juni/juli Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som kan framföra en motvikstruck med god vana men också är en fena på att köra ledstaplare! Arbetsuppgifterna som bland annat kan förekomma är att plocka och förbereda orders till kunder.
Orderplock
Lasta och lossa
Sedvanligt lagerarbete med erfarenhet av motvikstruck
Inleverans
Ta fram material till linjeproduktionen
Profil & bakgrund
Som person tror vi att du är ansvarsfull och noggrann. Vi ser gärna att du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta i ett högt tempo. Du behöver vara flexibel eftersom arbetsuppgifterna kan variera. Vi letar efter dig som har en glad och positiv inställning till arbete och kollegor. Kunden värderar engagemang och närvaro väldigt högt!Kvalifikationer
Truckkort A1-4 och B1-4
Tidigare lagererfarenhet
B-körkort och bil
Urval sker löpande, skicka in din ansökan redan idag.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
