Truckförare sökes till uppdrag i höst - Landvetter
Veteranpoolen AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-15
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Vi söker nu flera lagerarbetare/truckförare till ett löpande uppdrag i Landvetter. Uppdraget passar dig som gillar kombinationen av truckkörning, lagerarbete och praktiska arbetsuppgifter i en verksamhet där logistik och flöden står i centrum.
Om uppdraget
Som lagerpersonal/truckförare blir du en viktig del av den dagliga verksamheten. Du ansvarar för hantering och transport av tompallar samt bidrar till att anläggningen fungerar smidigt och effektivt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
✔ Lastning och lossning av tompallar ✔ Hämtning och intern transport av pallar med truck ✔ Sortering och hantering av delar av pallflödet ✔ Hantering av återvinningsmaterial såsom plast, wellpapp och träPubliceringsdatum2026-07-15Om företaget
Du blir en del av ett företag som arbetar med smarta logistiklösningar och hållbar hantering av lastpallar och emballage. Verksamheten har utvecklats från en lokal aktör till att idag leverera produkter och tjänster till kunder över stora delar av Europa. Här är återbruk, effektivitet och kvalitet viktiga ledord.
Vem söker vi?
Vi tror att du är en person som tycker om att ta ansvar, gillar att arbeta självständigt och samtidigt fungerar bra tillsammans med andra.
Vi ser gärna att du har:
Truckkort och erfarenhet av truckkörning
Erfarenhet från lager, logistik eller produktion
God fysisk form
En positiv inställning och vilja att hjälpa till där det behövs
Omfattning och arbetstider
📍 Arbetsort: Landvetter 📅 Start: Augusti ⏰ Arbetstider: Välj mellan kvällspass (13:45-21:00) eller dagspass (06:00-13:45) 📈 Omfattning: Flexibelt upplägg - ca 2dagar/vecka
Vad vi erbjuder: Att arbeta på Veteranpoolen ger dig som pensionär en unik möjlighet att berika pensionen. Vi förstår vikten av flexibilitet och anpassar våra uppdrag så att du kan njuta av din pension samtidigt som du får lön för att sätta guldkant på tillvaron med. Som anställd bjuds du även in till sociala aktiviteter som biokvällar, julbord och sommarfester. Veteranpoolen erbjuder inte bara ekonomisk fördel utan även en meningsfull & social upplevelse. Gör din pension ännu mer givande med oss!
Om oss: Veteranpoolen är Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Vi har över 12 000 anställda och finns på 64 kontor i hela landet. Vi bemannar företag i de flesta branscher och hjälper privatpersoner med hushållsnära tjänster. Som anställd hos oss är du självklart försäkrad och vi följer kollektivavtal. Lön är personlig och kan skilja sig från olika uppdrag men följer alltid avtal.
Ansök idag! Anmäl ditt intresse, så kontaktar vi dig och berättar mer om villkor, lön och hur det fungerar att jobba genom Veteranpoolen!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7963994-2101838". Arbetsgivare Veteranpoolen AB
(org.nr 556905-1070), https://jobb.veteranpoolen.se
Norra Ågatan 30 (visa karta
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431 35 MÖLNDAL Arbetsplats
Veteranpoolen Jobbnummer
10003623