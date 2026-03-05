Truckförare sökes till spännande uppdrag i Halmstad!
2026-03-05
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Är du en erfaren truckförare som trivs i ett högt tempo och gillar fysiskt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu truckförare för arbete med containerlossning. Arbetet innebär främst lossning av containrar, hantering av gods samt transport av varor inom lagerområdet med truck.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Lossning av containrar
Truckkörning och godshantering
Sortering och placering av varor på lagret
Säker hantering av gods enligt rutiner
Arbetstider är 07-16, man behöver vara tillgänglig för arbete minst 2 vardagar i veckan och upp till heltid under sommaren.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har god fysik och trivs med ett aktivt och fysiskt arbete. Du är arbetsvillig, ansvarstagande och har förmåga att arbeta i ett högt tempo. Du är noggrann i ditt arbete, punktlig och fungerar bra både självständigt och tillsammans med andra. Det är viktigt att du är flexibel och har en positiv inställning till arbetsuppgifter som kan variera under arbetsdagen.Kvalifikationer
Truckkort A & B
Studier på minst 50 % i två år framåt
Tillgänglig för arbete minst 2 vardagar per vecka
Minst 2 referenser
Tillgång till bil
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9780305