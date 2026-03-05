Truckförare sökes till spännande uppdrag i Halmstad!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Halmstad
2026-03-05


Visa alla lagerjobb i Halmstad, Laholm, Båstad, Falkenberg, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Halmstad, Laholm, Båstad, Falkenberg, Ängelholm eller i hela Sverige

Är du en erfaren truckförare som trivs i ett högt tempo och gillar fysiskt arbete? Då kan du vara den vi söker!

Vi söker nu truckförare för arbete med containerlossning. Arbetet innebär främst lossning av containrar, hantering av gods samt transport av varor inom lagerområdet med truck.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Dina arbetsuppgifter
Lossning av containrar

Truckkörning och godshantering

Sortering och placering av varor på lagret

Säker hantering av gods enligt rutiner

Arbetstider är 07-16, man behöver vara tillgänglig för arbete minst 2 vardagar i veckan och upp till heltid under sommaren.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har god fysik och trivs med ett aktivt och fysiskt arbete. Du är arbetsvillig, ansvarstagande och har förmåga att arbeta i ett högt tempo. Du är noggrann i ditt arbete, punktlig och fungerar bra både självständigt och tillsammans med andra. Det är viktigt att du är flexibel och har en positiv inställning till arbetsuppgifter som kan variera under arbetsdagen.

Kvalifikationer
Truckkort A & B

Studier på minst 50 % i två år framåt

Tillgänglig för arbete minst 2 vardagar per vecka

Minst 2 referenser

Tillgång till bil

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Ellinor Gregorioff
helsingborg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9780305

Prenumerera på jobb från Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ):