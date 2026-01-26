Truckförare sökes till Skellefteå inför vårens däcksäsong.

Northern Skill AB / Lagerjobb / Skellefteå
2026-01-26


Publiceringsdatum
2026-01-26

Dina arbetsuppgifter
Som truckförare kommer du att:

Köra truck för att flytta och sortera däck i lagret

Lasta och placera däck i hyllor med god ordning och säkerhet

Ta ner och förbereda cirka 90 omgångar per dag för vidare hantering

Arbeta med manuell hantering av däck och hjul utefter behov

Säkerställa att lagret hålls organiserat, rent och säkert

Samarbeta med övrig personal för effektivt flöde i verksamheten

Meriterande kunskaper
Vi ser gärna att du har:

Truckkort (gärna A och B / motvikt och skjutstativ)

Erfarenhet av lagerarbete eller däckhantering

Förmåga att arbeta i högt tempo och hantera repetitiva moment

God fysisk förmåga och fokus på säkerhet

Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du:

Noggrann och ordningsam

Pålitlig och ansvarstagande

Van att arbeta självständigt och i team

Arbetstid
Måndag-fredag kl. 07:00-16:00.
Period: Mitten på april och några veckor framåt.

Så ansöker du
Du behöver inte ett avancerat CV. Skriv kort:

Din tidigare arbetslivserfarenhet (eller liknande praktisk vana)

Din tillgänglighet

Varför du passar för rollen

Som konsult via Northern Skill får du
Trygga villkor och snabb återkoppling

Stöd under hela uppdraget

Möjlighet till fler säsongsuppdrag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7115913-1807709".

Arbetsgivare
Northern Skill AB (org.nr 559450-6346), https://jobb.northernskill.se
Nygatan 45 (visa karta)
931 31  SKELLEFTEÅ

Arbetsplats
Northern Skill

Jobbnummer
9704812

