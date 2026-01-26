Truckförare sökes till Skellefteå inför vårens däcksäsong.
2026-01-26
Medarbetare för hjultvätt sökes till Skellefteå inför vårens högsäsong.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som truckförare kommer du att:
Köra truck för att flytta och sortera däck i lagret
Lasta och placera däck i hyllor med god ordning och säkerhet
Ta ner och förbereda cirka 90 omgångar per dag för vidare hantering
Arbeta med manuell hantering av däck och hjul utefter behov
Säkerställa att lagret hålls organiserat, rent och säkert
Samarbeta med övrig personal för effektivt flöde i verksamheten
Meriterande kunskaper
Vi ser gärna att du har:
Truckkort (gärna A och B / motvikt och skjutstativ)
Erfarenhet av lagerarbete eller däckhantering
Förmåga att arbeta i högt tempo och hantera repetitiva moment
God fysisk förmåga och fokus på säkerhetDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du:
Noggrann och ordningsam
Pålitlig och ansvarstagande
Van att arbeta självständigt och i team
Arbetstid
Måndag-fredag kl. 07:00-16:00.
Period: Mitten på april och några veckor framåt. Så ansöker du
Du behöver inte ett avancerat CV. Skriv kort:
Din tidigare arbetslivserfarenhet (eller liknande praktisk vana)
Din tillgänglighet
Varför du passar för rollen
Som konsult via Northern Skill får du
Trygga villkor och snabb återkoppling
Stöd under hela uppdraget
Möjlighet till fler säsongsuppdrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Northern Skill AB
(org.nr 559450-6346), https://jobb.northernskill.se
931 31 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Northern Skill Jobbnummer
9704812