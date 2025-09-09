Truckförare sökes till Rosersberg för kommande uppdrag - heltid

People Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna
2025-09-09


Vi söker truckförare på heltid till vår kund i Rosersberg.
Vem är du Vi söker dig som är en lagspelare och tycker om att jobba mot uppsatta mål och i högt tempo. Vidare är du morgonpigg och värdesätter kvalitet i ditt arbete. Erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav.

2025-09-09

Dina arbetsuppgifter
Köra plocktruck
Ansvara för lastning och lossning av gods
Hantera inventering genom scanning och registrering
Bidra till ordning och struktur i lagret

Vi söker dig som:
Pratar och läser god svenska eller engelska
Är morgonpigg och kan börja vid 07.00 men har även möjlighet att jobba kväll.
Vill jobba heltid
Är arbetslös och har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader


Kvalifikationer
Truckkort med behörighet A1-A4

Meriterande:
Körkort och tillgång till bil
Bor i närheten
Tidigare erfarenhet av lagerarbete

Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
People Bemanning AB (org.nr 559239-4752), https://peopl.se

Arbetsplats
Peopl Bemanning

Kontakt
Danait Weldegiorgis
danait@peopl.se

Jobbnummer
9500886

