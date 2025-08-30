Truckförare sökes till Rosersberg för kommande uppdrag - heltid
2025-08-30
Vi söker truckförare på heltid till vår kund i Rosersberg.
Vem är du Vi söker dig som är en lagspelare och tycker om att jobba mot uppsatta mål och i högt tempo. Vidare är du morgonpigg och värdesätter kvalitet i ditt arbete. Erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav. Publiceringsdatum2025-08-30Dina arbetsuppgifter
Köra plocktruck
Ansvara för lastning och lossning av gods
Hantera inventering genom scanning och registrering
Bidra till ordning och struktur i lagret
Vi söker dig som:
Pratar och läser god svenska eller engelska
Är morgonpigg och kan börja vid 07.00 men har även möjlighet att jobba kväll.
Vill jobba heltid
Är arbetslös och har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader Kvalifikationer
Truckkort med behörighet A1-A4
Meriterande:
Körkort och tillgång till bil
Bor i närheten
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559239-4752), https://peopl.se Arbetsplats
Peopl Bemanning Kontakt
Danait Weldegiorgis danait@peopl.se Jobbnummer
9483875