Truckförare sökes till Rosersberg - kvällsskift

People Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna
2025-10-23


Vi söker truckförare på heltid till vår kund i Rosersberg.
Vem är du Vi söker noggranna och engagerade truckförare till vår kund i Rosersberg. Arbetstiden är kvällsskift, 15:50-01:00, vilket passar dig som trivs med att jobba sena kvällar. Vidare, är du en lagspelare och tycker om att jobba mot uppsatta mål och i högt tempo. Du värdesätter kvalitet i ditt arbete
Observera att egen bil krävs, då det inte finns några tåg eller bussar som går hem efter arbetstidens slut
Arbetsuppgifter
Köra plocktruck
Ansvara för lastning och lossning av gods
Hantera inventering genom scanning och registrering
Bidra till ordning och struktur i lagret

Arbetstider
Kvällsskift: 15:50-01:00
Observera att egen bil krävs, då det inte går några tåg eller bussar hem efter arbetstidens slut

Vi söker dig som:
Pratar och läser god svenska eller engelska
Vill jobba heltid
Är arbetslös och har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader


Publiceringsdatum
2025-10-23

Kvalifikationer
Truckkort med behörighet A1-A4
Körkort och tillgång till bil

Meriterande
Bor i närheten
Tidigare erfarenhet av lagerarbete

Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
People Bemanning AB (org.nr 559239-4752), https://peopl.se

Arbetsplats
Peopl Bemanning

Kontakt
Danait Weldegiorgis
danait@peopl.se

Jobbnummer
9571891

