Truckförare sökes till produktionsenhet på Tjörn!
Uniflex AB / Lagerjobb / Stenungsund Visa alla lagerjobb i Stenungsund
2026-01-30
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stenungsund
, Tjörn
, Kungälv
, Uddevalla
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Är du en person med hög arbetsmoral, positiv inställning och god fysik? Har du truckkort och erfarenhet av att köra stor motviktstruck? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker just nu en arbetsvillig och erfaren truckförare till en produktionsenhet på Tjörn!Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som medarbetare hos vår kund blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team inom betongtillverkning. I rollen som truckförare ansvarar du för att hantera och transportera olika material som används i produktionen, exempelvis cellplast, armeringsjärn och andra komponenter.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har ett starkt säkerhetstänk och erfarenhet av att köra större motviktstruck (upp till 15 ton).
Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag, mellan kl. 07:00 och 16:00.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att köra en större motviktstruck (upp till 15 ton)
• Har en stark arbetsmoral och en positiv attityd
• Är i god fysisk form, då arbetet kan vara fysiskt krävande
• Har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen - körkort och bil är en stor fördel
• Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
• Är en lagspelare och bidrar till en bra arbetsmiljö
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5548". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9714188