Truckförare sökes till nattjobb på DSV i Önnestad!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Kristianstad Visa alla lagerjobb i Kristianstad
2026-07-14
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Är du en noggrann och lösningsorienterad person som trivs med ett varierat arbete? Har du erfarenhet av lager och truckkörning, men uppskattar också administrativa arbetsuppgifter? Då kan detta vara tjänsten för dig!
I den här rollen kombinerar du praktiskt lagerarbete med administrativa uppgifter. Större delen av arbetet består av truckkörning och materialhantering, men cirka en del av tjänsten innebär administration. Därför söker vi dig som tycker om variation och gärna växlar mellan lagergolvet och datorn.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Truckkörning och hantering av gods.
Registrering och uppföljning av fellistor.
Rapportering av leveranser och avvikelser, exempelvis om bilar ankommer enligt tidplan.
Enklare administration i affärssystem.
Hantering av e-post och utskrift av dokument.
Samarbete med kollegor för att säkerställa ett effektivt logistikflöde.
Du kommer vara en viktig del av teamet och ha möjlighet att vara med och påverka arbetssätt och bidra med nya idéer.
Arbetstider:
Tjänsten är förlagd till kväll och natt med arbetstid 22.30–07.00. Viss rotation förekommer där arbetspasset kan pågå till 08.00.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Har truckkort och erfarenhet av truckkörning.
Trivs med att kombinera lagerarbete och administrativa uppgifter.
Har grundläggande datorvana och känner dig bekväm med att arbeta i olika system.
Har enklare kunskaper i Excel och Outlook.
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad.
Har god samarbetsförmåga och bidrar med en positiv inställning.
Har 2 referenser
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från lager- eller logistikbranschen, men vi lägger störst vikt vid din inställning, vilja att lära och förmåga att ta ansvar.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
10002881