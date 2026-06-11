Truckförare sökes till modernt lager i Örebro
Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-06-11
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Arboga
, Degerfors
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på ny bransch och vill samla på dig erfarenheter inom lager och logistik?
Uppdraget
Här kommer du få arbeta med truckkörning, paketering och sortering på ett modernt lager i Örebro. Trucken kommer bli ditt främsta arbetsredskap då du kommer arbeta med både in - och utleveranser, lasta och lossa gods, packa beställningar till kunder samt emballera varor. Här är det både tomma emballage och lastning av färdiga pallar som skall köras. Du kommer främst använda dig av motviktstruck och plocktruck.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en engagerad och noggrann person med ett driv att nå uppsatta mål. Du som söker är noggrann men snabb i ditt tillvägagångssätt och är inte rädd för att ta i när det behövs. Du är initiativtagande, kommunikativ och har ett högt säkerhetstänk. Du har tidigare erfarenhet av logistikbranschen samt truckkörning.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Truckkort A1-A4 och B1-B4
God datorvana, gärna erfarenhet av affärssystemet Astro
Tidigare truck - och lagererfarenhet
B körkort och tillgång till bil
Hög arbetsmoral
Arbetstider:
Heltid 2-skift
Tillsättning:
Omgående.
Vi utför bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Urval sker löpande och tillsättning sker omgående för rätt kandidat. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7893190-2048383". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Älvtomtagatan 12 (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9959470