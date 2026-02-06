Truckförare sökes till kund i Falkenberg
2026-02-06
Nu söker vi dig som är en erfaren truckförare till vår kund i Falkenberg med start omgående. Din huvudsakliga arbetsuppgift är daglig truckkörning, då framför allt med motviktstruck. Därför behöver du ha god erfarenhet av att köra truck samt känna dig bekväm i rollen som truckförare.
Arbetstiderna är förlagda med 2-skift.
För att lyckas i rollen som truckförare ska du vara ansvarstagande, självständig och flexibel. Vidare ser vi även att du att du har en god arbetsmoral och känsla för kvalitet.
Som person är du handlingskraftig, social och har ett engagemang utöver det vanliga. Du är ordningsam, håller tider och tycker att den höga pulsen i produktion är stimulerande.
Anställningen är långsiktig och du kommer vara uthyrd långsiktigt hos kund där målet är övertag på sikt.
Krav för tjänsten: - Behärskar svenska i tal och skrift. - B-körkort och tillgång till bil. - Truckkort med behörighet A och B (erfarenhet av motviktstruck)
Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
