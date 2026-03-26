Truckförare sökes till kund i Bankeryd!
2026-03-26
Nu söker vi truckförare! Har du ett stort driv och engagemang och är redo att arbeta inom lager och logistik? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Som truckförare kommer du att arbeta hos ett välkänt företag i Jönköping. Här blir du en viktig del av ett team där samarbetet är avgörande och din insats verkligen gör skillnad.
Vi ser att du är driven, noggrann och har en vilja att utvecklas - din inställning väger tyngre än din tidigare erfarenhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Plock av varor
• Truckkörning
• Packning
Tjänsten som truckförare har start omgående! Arbetstider är måndag - fredag, dagtid.
Om dig
Viktigt för tjänsten är:
• Körkort och tillgång till bil
• Truckkort A & B
• Goda kunskaper i svenska
Meriterande för tjänsten är:
• Tidigare erfarenhet av truckkörning
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Adecco
Som en av världens största HR-leverantörer har vi individens utveckling och kundens behov i fokus, för vi vet hur viktigt det är för ett företags konkurrenskraft att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats. I Sverige erbjuder Adecco skräddarsydda personallösningar, såväl bemannings- och rekryteringsslösningar som interimslösningar.
På Adecco försöker vi hitta rätt person, med rätt kompetens på rätt plats. Därav ser vi dig som en av våra grundpelare varpå vi erbjuder följande förmåner inom bolaget: kollektivavtal, friskvårdsbidrag, tjänstepension, försäkringar, terminalglasögon, kompetensutveckling och en marknadsmässig lön.
Ansökan görs endast via annonsen men har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sebastian Crona, sebastian.crona@adecco,se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677)
Business Manager
Sebastian Crona sebastian.crona@adecco.se Jobbnummer
9822048