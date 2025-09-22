Truckförare sökes till kommande nattuppdrag
Nu söker vi erfarna truckförare till produktion i Halmstad! Är du tillgänglig omgående? Är du en självgående och erfaren truckförare av motviktstruck? Har du tidigare erfarenhet inom produktion? Läs vidare!Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som truckförare i produktionen. I rollen ansvarar du för att företagets produkter hanteras på ett säkert och effektivt sätt. Arbetet är varierande och utmanande och innebär främst truckkörning, traverskörning, lastning av bilar samt materialförsörjning till produktionen.
I din roll som truckförare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av:
• Truckkörning av motviktstruck
• Förse produktionen med material
• Lasta bilar
• Traverskörning
Om dig
Vi söker dig som är en duktig truckförare med tidigare relevant erfarenhet från lager och/eller industri. Vi tror att du är en person som trivs att jobba självständigt, då det blir mycket tid i trucken, samtidigt som du trivs med att tillhöra ett team. Du skapar en bra stämning bland dina arbetskamrater. Du har dessutom god arbetsmoral, positiv inställning samt är flexibel i ditt arbete. Du är en lagspelare som tar ansvar för din egen arbetsinsats.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du bocka av följande:
• Truckkort B1
• Traverskort
• Körkort och tillgång till bil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten som truckförare är ett konsultuppdrag på sex månader. Du är anställd av oss på Adecco men arbetar ute hos våra kunder runt om i Halland.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tibor.brink-joza@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
