Truckförare sökes till extrajobb i Spånga!
Uniflex AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51 %? Har du jobbat med lager tidigare och gillar att röra på dig? Då har vi kanske jobbet för dig! För denna tjänst ber vi dig att det tydligt i ditt CV framgår vad din andra sysselsättning är.
Du kommer arbeta på ett lager där du ansvarar för plock och pack av sjukhusmaterial till deras kunder med hjälp av plocktruck (A1). Arbetet utförs med Voice-röststyrning för att optimera arbetsflödet. I arbetet ingår många tunga lyft. Det är viktigt att beakta säkerhetsrutiner och lämna varje plats i god ordning. Arbetet kräver fokusering, noggrannhet och effektivitet. Du kommer arbeta mot uppsatta mål och tighta deadlines. Det är viktigt att arbeta ergonomiskt riktigt. Arbetet är både självständigt och samverkande så att varje skiftlag når uppsatta mål.
Du kommer vara anställd hos Uniflex och arbeta som konsult hos MediCarrier i Spånga. Du kommer ha en viktig roll för att alla våra nära och kära ska få rätt vård!
Arbetstider:
Skiftarbete kl. 06.15 - 14.30 och kl. 14.30 - 22.45, måndag till fredag. Just nu söker vi personal främst till kvällsskiftet.
I ditt Cv ska det framgå tydligt vad du har gjort de senaste 5 åren med både månader och årtal.
Om du ej har en annan sysselsättning så ber vi dig att inte söka denna tjänst.
Vem är du?
Meriterande om du har arbetat på ett liknande lager med inriktning mot sjukvård. För att lyckas i rollen som lagerarbetare tror vi att du är en energisk och gillar fysiskt krävande arbete. Vidare är det viktigt att du är pålitlig och noggrann i ditt arbete så att kunder i slutändan får rätt varor till sig - att patienter i Stockholms län därmed får rätt vård i rätt tid. Även meriterande om du har ADR-utbildning.
Krav för tjänsten är att du:
• behärskar svenska i tal och skrift
• kan arbeta minst två dagar i veckan och har en annan huvudsaklig sysselsättning
• har gymnasieutbildning/examen
• har truckutbildning enligt TLP10
• Erfarenhet av lagerarbete
• Under rekryteringsprocessen kommer det krävas utdrag ur belastningsregistret samt säkerhetsintervjuer med dig som kandidat.*
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
• I ditt cv ska det tydligt stå både månader och årtal för tidigare arbeten och studier.*
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "68005". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Jobbnummer
9591341