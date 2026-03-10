Truckförare sökes på heltid i Laholm!
2026-03-10
Vi söker dig som är erfaren truckförare och söker nya utmaningar till vår kund i Laholm!
I rollen som truckförare kommer du att arbeta i en dynamisk och snabbt föränderlig miljö där noggrannhet och säkerhet är av största vikt.
Du kommer bland annat att vara ansvarig för lastning, lossning och förflyttning av material och produkter med hjälp av olika typer av truckar och lyftutrustning. Utöver detta kommer arbetet innehålla precision och noggrannhet för att säkerställa korrekt leverans av produkter till rätt destination. Du kommer dessutom att ansvara för att organisera och hantera lagret, inklusive inventering och säkerställa att lagret är organiserat och att varor är lättåtkomliga.
Tiderna är varierande och arbete förekommer under dag, kväll och natt. Både på vardagar och helg.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och den slutgiltiga kandidaten kommer att bli anställd som ambulerande konsult via oss
DETTA SÖKER VI
Du som har truckkort A och B
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som truckförare
Du är noggrann, punktlig och har ett högt säkerhetstänk
Du är flexibel och kan arbeta i skift
Du kan arbeta självständigt men också trivs i team
Har två referenser
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
