Truckförare sökes på heltid i Höganäs!
2025-12-30
Är du en erfaren truckförare som trivs i att arbeta med ett fysiskt aktivt jobb? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker en strukturerad och driven lagermedarbetare till vår kund i Höganäs, som är verksam inom livsmedelstillverkning. I rollen kommer du att arbeta med både in- och utleveranser, samt ansvara för lastning och lossning av gods. Tjänsten kräver god datorvana, då du kommer att registrera leveranser i företagets system. Arbetet är förlagt på dagtid men kan komma att bli skift framöver.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
• Mottagning och kontroll av inkommande gods
• Orderplock och packning för utleverans
• Lastning och lossning av lastbilar
• Lageradministration med hjälp av dator
• Truckkörning
Studentconsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli anställd som konsult med chans till övertag.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
• Är erfaren truckförare, meriterande om det är motviktstruck.
• God datorvana
• Truckkort (A+B) - ett krav
• Svenska i tal och skrift
• God fysik och en positiv inställning
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Har 2 referenser
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Detta är ett heltidsjobb.
252 24 HELSINGBORG
StudentConsulting
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com
