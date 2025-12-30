Truckförare sökes på heltid i Höganäs!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Höganäs
2025-12-30


Är du en erfaren truckförare som trivs i att arbeta med ett fysiskt aktivt jobb? Då har vi jobbet för dig!

Vi söker en strukturerad och driven lagermedarbetare till vår kund i Höganäs, som är verksam inom livsmedelstillverkning. I rollen kommer du att arbeta med både in- och utleveranser, samt ansvara för lastning och lossning av gods. Tjänsten kräver god datorvana, då du kommer att registrera leveranser i företagets system. Arbetet är förlagt på dagtid men kan komma att bli skift framöver.

Publiceringsdatum
2025-12-30

Dina arbetsuppgifter
• Mottagning och kontroll av inkommande gods
• Orderplock och packning för utleverans
• Lastning och lossning av lastbilar
• Lageradministration med hjälp av dator
• Truckkörning

Studentconsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli anställd som konsult med chans till övertag.

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som
• Är erfaren truckförare, meriterande om det är motviktstruck.
• God datorvana
• Truckkort (A+B) - ett krav
• Svenska i tal och skrift
• God fysik och en positiv inställning
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Har 2 referenser

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Ellinor Gregorioff
helsingborg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9666205

