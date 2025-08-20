Truckförare sökes omgående för välbetalt jobb!
2025-08-20
Är du en noggrann och driven truckförare? Vi söker dig!
Just nu söker vi en ambitiös och självgående truckförare till vårt team på Arendal. Om du har erfarenhet av att köra motviktstruck samt skjutstativ och trivs i ett fartfyllt lagerarbete, kan detta vara möjligheten för dig!
Arbetsuppgifter: Som truckförare kommer du huvudsakligen att köra motviktstruck på vårt lager. Arbetet är förlagt på dagtid och startar omgående
Vi söker dig som har:
• Minst 1 års erfarenhet av att köra motviktstruck och skjutstativtruck
• Truckkort
• Flytande svenska i tal och skrift
För att trivas hos oss ser vi att du:
• Är ordningsam och noggrann
• Är självgående men även en lagspelare som trivs med samarbete
• Har ett driv att alltid göra ditt bästa och leverera hög kvalitet i ditt arbete
Om du känner att detta låter som en spännande möjlighet, ser vi fram emot att höra från dig! Ansök redan idag och bli en del av vårt härliga team.
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka din ansökan redan idag då rekrytering sker löpande!
Vi på Adacto People vill vara mer än bara en arbetsgivare - vi vill vara någon du trivs hos. Hos oss är personlig kontakt och närvaro en självklarhet. Vi ser dig och vi lyssnar - varje enskild medarbetare är viktig för oss!
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag läs mer på vår hemsida: www.adactopeople.se
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare adacto people AB
(org.nr 556978-5149), http://www.adactopeople.se Arbetsplats
adacto people Kontakt
Natali natali@adactopeople.se Jobbnummer
9467151