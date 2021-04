Truckförare sökes för extrajobb till lager i Bro - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Stockholm

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Stockholm2021-04-07För den här tjänsten söker vi dig som är studerande eller har ett arbete på minst 50%. Vidare ska du ha ett truckkort med behörighet A1-4, gärna med erfarenhet inom lager. Stämmer detta in på dig kan du vara den vi söker!I rollen som truckförare kommer du att utföra sedvanliga lageruppgifter såsom orderplock och pack med hjälp av truck. Du kommer att plocka och packa matvaror, drycker samt alkoholhaltiga drycker.För att vara aktuell för tjänsten måste du vara mycket flexibel i din tillgänglighet och kunna jobba minst 3 pass/vecka. Vi ser gärna att du är tillgänglig mer under sommaren.Arbetspassen är förlagda måndag till fredag:05.00-13.4507.00-15.45Vi ser att du gärna är extra tillgänglig under fredagar då behovet brukar vara större.Utbildningen för tjänsten är på heltid, under dagtid under två veckor. Just nu rekryterar vi med utbildningsstart i april och maj, notera att utbildningen kräver 100% närvaro det är därför viktigt att du som söker är tillgänglig på heltid under den perioden.2021-04-07För att passa i den här rollen bör du uppfylla följande krav:Du har ett annat arbete eller studier på minst 50% och kunna visa intyg på det.Truckkort A1-4 med körvana.God fysisk form då arbetet innebär tunga lyft.Flexibilitet att arbeta både morgon och dagGodkänt belastningsregisterI denna roll arbetar man efter högt uppsatta mål och coachas dagligen i utveckling, det är därför viktigt att man trivs i ett högt arbetstempo.Vi söker dig som är social och framåt, noggrann, flexibel, stark och arbetsvillig. Då arbetet kan vara stressigt samt monotont söker vi någon som är stresstålig och som trivs med monotona arbetsuppgifter. Du tycker om att arbeta självständigt samt tar eget ansvar i ditt arbete.Vi kommer att begära polisregisterutdrag och utföra drogtest som en del av processen.Låter tjänsten intressant? Sök redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5677197