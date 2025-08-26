Truckförare sökes för extrajobb på lager i Borlänge
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Borlänge Visa alla lagerjobb i Borlänge
2025-08-26
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Vill du jobba som truckförare? Har du ett annat arbete eller studerar du och kan arbeta 2-3 vardagar i veckan under terminerna? Då har vi jobbet för dig!
I rollen som truckförare/lagermedarbetare kommer du främst att arbeta med truckkörning och plocka/packa varor för hand med hjälp av en röstenhet som instruerar dig om vad som ska plockas. Arbetsuppgifterna är fysiskt krävande och präglas av ett högt arbetstempo, där du arbetar i olika temperaturzoner.
Arbetet utförs på lager i Borlänge och det är viktigt att du är flexibel och kan ta dig till båda platserna.
Arbetstider:
För att vara aktuell för tjänsten måste du vara flexibel i din tillgänglighet och kunna arbeta dag- eller kvällstid minst två till tre vardagar i veckan. Lagerverksamheten pågår dygnet runt alla dagar i veckan, och vi söker främst dig som är tillgänglig för arbete mellan kl. 05.00 och 23:00. Arbetstiderna är till största del förlagda mellan måndag-fredag.
Vi söker dig som ser detta som ett långsiktigt extraarbete och har en hög arbetsmoral.
Det här är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd hos oss på StudentConsulting men kommer att arbeta som konsult hos vår kund.
Just nu rekryterar vi för introduktionsstarter under hösten. Introduktionen är förlagd på 7 arbetsdagar måndag till fredag och kräver 100 % närvaro. Därför är det ett krav att du som söker är tillgänglig på heltid för kommande utbildning.
DETTA SÖKER VI
• Dig som har ett annat arbete eller studier på minst 50 % och har minst ett år kvar på dina studier. Vi kommer endast gå vidare med personer som kan uppvisa intyg som styrker detta.
• Har truckkort A1-4 (meriterande med körvana).
• Har god fysik.
• Har ett godkänt belastningsregister.
• Har mycket god förmåga att förstå och kommunicera på svenska.
• Har B-körkort och tillgång till egen bil (meriterande) för att snabbt kunna ta dig till arbetsplatsen.
Som person söker vi dig som:
• Är noggrann, flexibel och ansvarstagande.
• Har en hög arbetsmoral och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Trivs i ett högt arbetstempo och strävar efter att uppnå goda resultat i ditt arbete. I denna roll kommer du att arbeta efter högt uppsatta mål och coachas dagligen i din utveckling.
Vi kommer att begära utdrag från belastningsregistret samt utföra drogtest som en del av processen. Vår kund har som målsättning att ha rökfria arbetsplatser. Arbetsmiljön ska vara nykter och fri från droger, och därför tillämpar vi slumpvisa alkohol- och drogtester.
Låter tjänsten intressant?
Passa på att ansöka redan idag! Uppdatera gärna ditt CV samt referenser och komplettera ansökan med ett intyg. Intervjuer och urval sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Örebro/Karlstad orebro.karlstad@studentconsulting.com Jobbnummer
9475349