Truckförare sökes för extrajobb på ICAs lager i Stockholm!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2026-01-09
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Järfälla
Vill du jobba som truckförare? Har du ett annat arbete eller studerar du och kan arbeta 2-3 vardagar i veckan? Då har vi jobbet för dig!
I rollen som truckförare/lagermedarbetare på ICAs lager i Stockholm kommer det i huvudsak innebära truckkörning samt att plocka varor för hand med hjälp av en röstenhet som instruerar dig vad som skall plockas. Arbetsuppgifterna är fysiskt krävande och präglas av högt arbetstempo där du arbetar i olika temperaturzoner.
Arbetet kommer att ske på ICAs lager i Kallhäll, främst på vardagar.
För att vara aktuell för tjänsten måste du vara mycket flexibel i din tillgänglighet och kunna arbeta dag- och eller kvällstid minst 2 vardagar i veckan. Ica har lagerverksamhet dygnet runt alla dagar i veckan, vi söker främst dig som är tillgänglig för arbete mellan kl. 05-22.30. Arbetstiderna är förlagda mellan mån-fre 05.00-13.45 och 13.45-22.30 och du måste kunna arbeta båda skiften.
Du som söker tjänsten bör se detta som ett långsiktigt extraarbete och ha en hög arbetsmoral.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men kommer att arbeta som konsult hos vår kund ICA.
Uppstart för detta uppdrag sker under v.5 alternativt v.8. Introduktionen är förlagd på fem arbetsdagar och kräver 100% närvaro. Det är därför ett krav att du som söker är tillgänglig på heltid för utbildning vecka 5 eller vecka 8.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du har ett annat arbete eller studier på minst 50% och har minst ett år kvar på dina studier. Vi kommer endast gå vidare med personer som kan uppvisa intyg som styrker detta.
Vidare söker vi dig som har:
• Truckkort A1-4, meriterande med körvana.
• God fysik.
• Godkänt belastningsregister.
• Mycket god förmåga att förstå och kommunicera på svenska.
• Meriterande med B-körkort och tillgång till egen bil för att snabbt kunna ta dig till arbetsplatsen.
Som person är du som söker noggrann, flexibel och ansvarstagande. Du har en hög arbetsmoral och du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor. I denna roll kommer du att arbeta efter högt uppsatta mål och dagligen coachas i utveckling, det är därför viktigt att du trivs i ett högt arbetstempo och strävar efter att uppnå goda resultat i ditt arbete.
Vi kommer att begära utdrag från belastningsregistret samt utföra drogtest som en del av processen. ICA har som målsättning att ha rökfria arbetsplatser. Arbetsmiljön på ICAs arbetsplatser ska vara nykter och fri från droger och därför tillämpar ICA slumpvisa alkohol- och drogtester.
Låter tjänsten som något för dig? Passa på att ansöka redan idag! Uppdatera gärna ditt CV samt referenserna och komplettera ansökan med ett intyg. Intervjuer och urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Mejerivägen 2 (visa karta
)
176 71 KALLHÄLL Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Cecilia Ekberg sthlm.kundtjanst.butik@studentconsulting.com Jobbnummer
9676922