Truckförare sökes för eftermiddagspass på DHL Freight i Rosersberg!
2025-08-29
Noggrann, arbetsvillig och gillar när tempot är högt? Är du student eller har ett jobb på minst 50 %? Då är tjänsten som lagermedarbetare på DHL:s terminal i Rosersberg ett jobb för dig!
Arbetstiderna för denna avdelning på terminalen är eftermiddagar, huvudsakligen mellan 15.00-20.30. Dina arbetsuppgifter kommer dels att vara truckkörning, dels sortering av gods. Under kommande månader är det högsäsong för däcksortering, och du behöver därför vara fysiskt kapabel till stundtals tungt arbete.
I detta uppdrag har du möjlighet att påverka dagarna du vill jobba, då du själv lägger din tillgänglighet i vårt system för att kunna kombinera dina studier eller annan huvudsaklig syssla. Vi ser långsiktigt på uppdraget och ser att du som söker har minst ett år kvar av dina studier.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
• Truckkort A + B. Mycket meriterande med erfarenhet av att köra truck i arbete.
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
• Studier eller annan huvudsaklig syssla på minst 50%. Du kan inkomma med ett intyg på detta.
• Tillgänglig för arbete minst 2-3 vardagar per vecka. Gärna flexibilitet att hoppa in med kort varsel vid behov. Detta är ett flexibelt extrajobb där behovet hos DHL kan öka eller minska med kort varsel.
• Anmärkningsfritt belastningsregister. Detta kontrolleras i rekryteringsprocessen.
• Fysiskt stark
• ADR intyg (grund).
För att du ska trivas i rollen och snabbt komma in i arbetet ser vi att du är nyfiken på branschen och självgående som person. Samarbete och kommunikation är högt prioriterat på terminalen och förväntas av dig som konsult också.
Uppstarter sker löpande så snart vi hittat rätt konsulter.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
