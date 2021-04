Truckförare sökes för deltidsjobb i Malmö! - Performiq AB - Lagerjobb i Malmö

Performiq AB / Lagerjobb / Malmö2021-04-15TjänstebeskrivningHar du truckkort och erfarenhet av höglyftande plocktruck och låglyftande plocktruck? Har du möjlighet att arbeta några dagar i veckan och sedan heltid i sommar? Då kan du vara den vi söker för tjänsten som truckförare!PerformIQ söker för kunds räkning en truckförare. Som truckförare är du en viktig del av logistikflödet. Du kommer att arbeta med materialhantering på kundföretagets lager och dina dagliga arbetsuppgifter är till största del orderplock och truckkörning.Krav på person2021-04-15Vi söker dig som har erfarenhet av truckkörning sedan tidigare. Du har en annan sysselsättning, kontrakt med en förening, arbetar deltid eller är student med idrottsbakgrund. Truckkort med behörighet för B4 (höglyftande plocktruck) samt erfarenhet är ett krav. Har du dessutom erfarenhet av Pick-by-voice och A1 (låglyftande plocktruck) är detta meriterande. Vi ser vidare att du som person är driven, social och noggrann.För att lyckas i rollen som truckförare krävs:Truckkort och erfarenhet av truckkörningTillgänglighet sommarStrukturerat arbetssättHög arbetsmoralVi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som truckförare. Vidare söker vi dig som ställer dig bakom PerformIQs värdegrund och värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk samt kulturell mångfald.Start: Enligt överenskommelseOmfattning: DeltidArbetstid: DagtidPlats: MalmöUppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ. Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Anna Lindberg via email anna.lindberg@performiq.se . Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Välkommen med din ansökan!Om PerformIQPerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet.Som konsult hos PerformIQ omfattas du av kollektivavtal, vilket innebär att du kan känna dig trygg med dina anställningsvillkor hos oss. På PerformIQ ser vi oss själva som ett lag där alla medarbetare är lika viktiga och vi behandlar våra konsulter som lagkamrater. När du blir en del av vårt lag får du en tränare som finns tillgänglig för dig under hela din anställning. För mer information, besök www.performiq.se Varaktighet, arbetstidDeltid 50% TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-15Performiq AB5692836