Truckförare (skjut stativ) 9 veckors uppdrag med chans till förlängning
2025-09-05
Är du en skicklig truckförare som trivs i ett högt tempo och gillar varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi på Simplex söker nu en lagerarbetare/truckförare (skjut stativ) till vår kund i Landvetter. Uppdraget sträcker sig över 9 veckor med möjlighet till förlängning, hos en etablerad aktör inom sin bransch.
I rollen som lagerarbetare och truckförare kommer du att arbeta både självständigt och i team med uppgifter som plock och pack, hantering av in- och utleveranser samt truck körning. Tjänsten innebär ett varierande och utvecklande arbete där du får möjlighet att växa med uppgifterna.
Hantering av in- och utleveranser
Plock och pack av varor
Truck körning (skjut stativ)
Lagerhållning och sortering av produkter
Lastning och lossning av gods
Om dig:
Vi söker dig som är noggrann, stresstålig och ansvarsfull, och som gillar att arbeta i ett högt tempo. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och är van vid att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Du har erfarenhet från lagerarbete och vill fortsätta utvecklas inom logistik.
Krav profil:
Truck kort A+B
Erfarenhet av skjutstativtruck (Minst 2 år)
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Självgående och ansvarstagande
Meriterande:
B-körkort
Arbetstider: Mån-fre. kl. 06.45-16.00 (Fre. 06:45-14:35)
Arbetsplats: Landvetter
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, 9 veckor med möjlighet till förlängning
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
