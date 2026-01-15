Truckförare/Produktionsmedarbetare till Stora Levene
2026-01-15
Hagmans Nordic AB är specialister på skydd och behandling av ytor.
Vi utvecklar, producerar och säljer produkter för skydd och behandling av ytor till våra egna och våra kunders varumärken. I portföljen ingår produkter inom golv, tak, dekorativ färg och trävård, rengöring, rostskydd, spackel, fordonsvård, lim och sprayfärg. Huvudkontoret är beläget i Fritsla utanför Borås och labb- och produktionsanläggningar finns i både Fritsla, Stora Levene och Halmstad. Hagmans Nordic AB ingår i Limhamnshus Industri AB som i sin tur är en del av familjeägda Limhamnshusgruppen.
Läs mer på www.hagmansnordic.com
Vi söker en noggrann och ansvarstagande truckförare/produktionsmedarbetare till vår fabrik i Stora Levene. I rollen ansvarar du för säker och effektiv hantering av gods och bidrar till att våra logistikflöden fungerar smidigt. Du kommer även vara en viktig kugge i vår produktionsdel som innefattar uppgifter inom etikettering/tappning Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
- Köra och manövrera truckar enligt behörighet (främst motviktstruck & skjutstativtruck).
- Lastning och lossning av gods.
- Plockning, packning och förflyttning av material enligt order.
- Kontroll av inkommande och utgående gods.
- Registrering av gods i lagerhanteringssystem.
- Bidra till ordning och reda i lagermiljön.
- Följa säkerhetsrutiner och rapportera eventuella avvikelser
- Tappning av färg samt etikettering av emballage.
- Registrering av tillverkningsorder i vårt affärssystem BC.
- Provtagning och kontroller av produktens kvalitet.
Har du tidigare arbetat med produktion eller maskiner? - Klart meriterande!
Är du en driven och positiv person som tar initiativ och är en god lagspelare? - Fantastiskt! Kravprofil för detta jobb
- Truckkort.
- Goda kunskaper i säker truckkörning.
- Förmåga att läsa och följa arbetsorder.
- Fysisk ork att arbeta i lager- och industrimiljö.
Meriterande
- Erfarenhet av lagerarbete/industriarbete.
- Erfarenhet av skjutstativtruck eller höglager.
- Vana vid lagerhanteringssystem (WMS). Dina personliga egenskaper
Du är en noggrann och säkerhetsmedveten person som tar ansvar och arbetar självgående. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och trivs med att vara en del av ett team. Du identifierar dig med egenskaper som ansvarstagande, lagspelare och initiativtagande. Du förstår vikten av att arbeta effektivt utan att kompromissa med kvalitet och har förmågan att nå både kortsiktiga och långsiktiga mål.
Hos oss
Vi erbjuder dig ett tryggt och omväxlande arbete i ett växande företag med en stabil industriverksamhet. Hos oss blir du en viktig del av produktionen och arbetar i en god arbetsmiljö tillsammans med engagerade kollegor. Vi erbjuder marknadsmässiga villkor samt trygghet genom kollektivavtal. Så ansöker du
Om du känner att du matchar med oss i ovan nämnda kriterier och vill vara med i en utvecklingsresa, då är detta ett jobb för dig!
Skicka in din ansökan idag och låt oss tillsammans skapa färgglada och hållbara resultat!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan slutdatum om vi finner vår perfect match. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagmans Nordic AB
(org.nr 556071-4890) Kontakt
Therese Lennartsson, HR 032018900 Jobbnummer
9687136